Вице-президент СБР: «Мы не собираемся возвращать призовые Глазыриной из денег, которые получили за сезон. Это наша принципиальная позиция»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов сообщил, что организация не будет выплачивать призовые за из тех денег, которые получила за прошлый сезон.

Глазырина, отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за допинг, должна вернуть Международному союзу биатлонистов ( ) 31 тысячу евро призовых.

– Собираетесь возвращать 31 тысячу евро (около 2,3 млн рублей по курсу ЦБ на 1 мая – Sports.ru) за Глазырину, от которой ждут призовые?

– Читал интервью Виталия Норицына, где он говорит об этом. Уверен, он-то знает, как все на самом деле, но его не так интерпретировали.

Призовые спортсменов не имеют к СБР никакого отношения, они даже не заходят на наши счета – идут напрямую спортсменам. А мы получаем деньги от IBU за место команды по итогам сезона – в бюджете это есть, под 17 млн рублей.

Мы не собираемся возвращать призовые Глазыриной из этих денег. Здесь не ее фамилия важна, просто это наша принципиальная позиция. Если платить 31 тысячу – значит, отбирать деньги у моих любимых регионов. Я лучше куплю туда винтовки, установки.

– Но у Глазыриной нет столько денег. Если она обратится к вам – поможете?

– Если обратится к Алексею Нуждову – может, и помогу. Если обратится в СБР, то надо спрашивать согласие у регионов. Это не наши средства, но мы ими управляем, поэтому спросим у руководства регионов: ребята, можно взять ваши деньги, чтоб заплатить за Глазырину? Не думаю, что регион, ожидавший винтовки и установки, согласится.

– Восстановление СБР не зависит от денег Глазыриной?

– Никак. Но я бегу впереди паровоза: в рабочей группе IBU меняются люди и позиции. Допускаю, что они могут сказать: у вас Глазырина не гасит долг, рассчитывайтесь за нее, иначе мы включим санкции для всего СБР. Тогда мы заплатим, но все равно будем вынуждены в той или иной форме ей этот долг перевыставить.

Вообще, насколько понимаю, сама Глазырина так вопрос не ставит – она понимает, что претензия лично к ней, – рассказал Нуждов.

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