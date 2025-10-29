ЛДПР о маркировке рекламы букмекеров: «Верим, что сможем защитить граждан, которые участвуют в азартных играх, чтобы улучшить финансовое положение»

В ЛДПР прокомментировали законопроект о маркировке рекламы азартных игр.

Согласно законопроекту, букмекеры будут обязаны предупреждать граждан об опасности азартных игр на сайтах, в рекламе и в пунктах приема ставок. Также на главной странице сайта БК и в ППС должна быть размещена информация о доступных инвестиционных инструментах для сохранения или накопления денег.

«Сегодня мы примем законопроект, который ужесточает требования к различным букмекерским конторам и тотализаторам. Они будут обязаны в любой рекламной кампании предупреждать людей о вероятности проигрыша, о том, что участие в такого рода тотализаторах может привести к потере денег!

Мы верим, что таким образом мы сможем защитить граждан, которые иногда участвуют в азартных играх, находясь в нужде и стремясь улучшить свое финансовое положение», – заявил член партии ЛДПР Станислав Наумов.