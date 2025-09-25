«Некоторые букмекеры не переживут подобные поправки». Бренд-директор «Мелбет» о новых налогах для БК

Бренд-директор БК «Мелбет» Евгения Григорьева отреагировала на возможное введение новых налогов для букмекеров.

Ранее Минфин направил в Правительство законопроект, предлагающий реформу налогообложения букмекеров: 5% налога на игорный бизнес с суммы принятых ставок и 25% налога на прибыль организаций. По оценке Правительства, эти налоги будут приносить около 70 млрд рублей в бюджет ежегодно.

«Мы солидарны с коллегами по рынку. Озвученные инициативы ставят бизнес в режим выживания, а не развития. В первую очередь сокращение расходов ударит по маркетинговым бюджетам, куда входят поддержка отечественного спорта и социально значимых проектов.

Некоторые операторы однозначно не переживут подобные поправки. С большой долей вероятности букмекеры будут вынуждены перекладывать часть расходов на игроков, что приведет к росту нелегального сектора азартных игр и не позволит достичь цели инициативы – пополнения бюджета», – сказала Григорьева.

