  Багдасаров о лечении лудомании в России: «Никакого прогресса нет. Минздрав говорит, что у них есть клинические рекомендации, но почему-то не презентует их»
Багдасаров о лечении лудомании в России: «Никакого прогресса нет. Минздрав говорит, что у них есть клинические рекомендации, но почему-то не презентует их»

Эксперт игрового рынка Давид Багдасаров высказался о проблеме лечения лудомании в России.

Букмекеров могут обязать платить налог на борьбу с лудоманией в размере 0,1% от депозитов. По подсчетам депутатов, в случае принятия законопроекта букмекеры будут отчислять на борьбу с лудоманией около 2 миллиардов рублей в год.

«Самым важным этапом в этой истории является то, как и в каком виде Минздрав даст клинические рекомендации по профилактике и лечению игровой зависимости. Пока этого не случится, все это обсуждать не имеет смысла.

Лудомания – это проблема не только легальной букмекерской отрасли. Это проблема, связанная с азартными играми. Это и нелегальные БК, и онлайн-казино, и лотереи, которые почему-то в России отмазаны и вообще не считаются азартными играми.

Это и торговля на финансовых биржах – все, что в себе носит спекулятивную основу с неизвестным исходом, считается азартной игрой. Так принято в мире, можно проверить на любых источниках.

Минздрав говорит, что у них есть клинические рекомендации, но почему-то не презентует их – не знаю, о чем здесь можно вообще всерьез рассуждать.

Некоторые представители отрасли готовы к взаимодействию, но они не понимают, как дальше двигаться. Заплатят они, выделят целевые отчисления на борьбу с лудоманией – но им же важно понимать, куда идут эти деньги? В нынешнем виде целевые отчисления будут сделаны, но проблема в обществе – она останется; проблема с лудоманией не будет разрешена.

Естественно, представители легального сектора букмекерской отрасли в какой-то момент скажут: «А на что мы делаем отчисления? Какой в этом смысл, если мы хотим финансировать профилактику лечения лудомании, а результатов никаких нет?».

И здесь мы можем зафиксировать, что никакого прогресса во всей этой истории в действительности нет. Нужны конкретные цифры, клинические рекомендации. Только тогда можно всерьез рассматривать историю с какими-то конкретными целевыми отчислениями для конкретных структур», – рассказал Багдасаров Ставкам на Спортсе’’.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
