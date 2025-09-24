  • Спортс
  • Прокофьев о новых налогах для БК: «Это приведет к расцвету нелегалов как в онлайне, так и в офлайне. Будет ужасный рост лудомании по стране»
2

Прокофьев о новых налогах для БК: «Это приведет к расцвету нелегалов как в онлайне, так и в офлайне. Будет ужасный рост лудомании по стране»

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев считает, что введение новых налогов для БК может привести к расцвету нелегальных онлайн-казино.

Ранее Минфин направил в Правительство законопроект, предлагающий реформу налогообложения букмекеров: 5% налога на игорный бизнес с суммы принятых ставок и 25% налога на прибыль организаций.

«Если это действительно внедрят, то рынок может сократиться. Останется несколько компаний, которые прекратят быть прибыльными.

Они могут очень сильно сократить поддержку спорта, потому что непонятно, как им выживать с такими налогами. Непонятно, что будет с контрактами у федераций, спортсменов, клубов, лиг, телевидения и спортивных сайтов. Что будет с этими контрактами при таких высоких налогах? Непонятно. Букмекерам придется их сильно урезать, от чего-то отказываться.

Кроме того, возможно, букмекерам придется делать менее выгодные коэффициенты – еще один повод для игроков уйти в нелегальные онлайн-казино.

Если эти налоги внедрят, то быть легальным букмекером в России станет просто невыгодно. Выгодно быть офшором, который все эти налоги не платит.

Все это приведет к расцвету офшоров как в онлайне, так и в офлайне. Мы будем видеть все больше одноруких бандитов, будет ужасный рост лудомании по стране, потому что в нелегальных БК нет ограничений по возрасту, их не волнует ответственная игра», – рассказал Прокофьев Ставкам на Спортсе’’.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
