0

Футбол, симуляторы и теннис – самые популярные дисциплины для ставок у женщин (PARI)

Букмекерская компания PARI поделилась статистикой о самых популярных дисциплинах для ставок среди своих клиентов.

И у мужчин, и у женщин лидером по объему ставок является футбол (32% и 29%). Среди мужской аудитории в топ-3 также входят хоккей и симуляторы (по 13%), у женщин-бетторов – симуляторы (19%) и теннис (13%).

Примечательно, что женщины в БК PARI чаще мужчин в процентном соотношении ставят на Counter-Strike – 6% против 5%.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Ставки на спорт
Беттинг-индустрия
Pari
Букмекеры
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Призовые в Кубке России в два раза выше, чем в Кубке Франции («Фонбет»)
720 минут назад
Президент BetBoom: «Часто коллеги из МВД не знают различий между игровыми автоматами, нелегальными казино и легальными БК»
47 минут назад
Егоров о сумме контракте Winline с Роналдиньо: «Мне кажется, это не один миллион долларов»
8сегодня, 12:34
Высокая ключевая ставка, блокировка банкротов и нестабильный мобильный интернет – причины торможения букмекерского рынка в России (PARI)
сегодня, 12:06
56% бетторов в России используют одного букмекера для ставок. 9% играют в 3+ компаниях (PARI)
1сегодня, 11:42
93,2% оборота PARI приходится на мобильные устройства: «Мы самая диджитализированная компания»
сегодня, 11:25
ВФВ о волейболистах: «До сих пор есть игроки, которые не знают, что им нельзя делать ставки на волейбол»
сегодня, 10:47
Замгендиректора федерации волейбола о договорных матчах: «Было бы удобно получать точные подтверждения – кем были сделаны ставки, на какие соревнования, суммы»
сегодня, 10:09
Заместитель генсека РФС Рогачев: «Российскому футболисту нельзя делать ставки на футбол. ФИФА и УЕФА запрещают ставки на все соревнования в любой точке мира»
сегодня, 09:50
Олег Давыдов: «В России порядка 20 млн человек имеют задолженности только по потребительским кредитам. Если закон о должниках примут, то их всех забанят в БК»
сегодня, 09:08
Ко всем новостям
Последние новости
В Казахстане могут ввести наказание за рекламу казино и азартных игр через SMS
13 сентября, 06:35
«Фонбет» организовал VIP-клиентам выезд на Суперкубок Европы в Италию
115 августа, 10:23
За матчами российских футбольных клубов следят 74% болельщиков-россиян (НСПК)
19 июля, 12:44
PARI провел закрытый покерный турнир в Сочи с участием Массимо Карреры и Luxury Girl
3 июня, 14:50