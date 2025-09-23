Футбол, симуляторы и теннис – самые популярные дисциплины для ставок у женщин (PARI)

Букмекерская компания PARI поделилась статистикой о самых популярных дисциплинах для ставок среди своих клиентов.

И у мужчин, и у женщин лидером по объему ставок является футбол (32% и 29%). Среди мужской аудитории в топ-3 также входят хоккей и симуляторы (по 13%), у женщин-бетторов – симуляторы (19%) и теннис (13%).

Примечательно, что женщины в БК PARI чаще мужчин в процентном соотношении ставят на Counter-Strike – 6% против 5%.

