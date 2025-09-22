Налог для букмекеров на борьбу с лудоманией рассмотрят в Госдуме: «Рассчитываем, что законопроект будет принят до конца года»

Букмекеров могут обязать платить отчисления на борьбу с лудоманией.

Об этом на форуме АИС-2025 сообщил председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев.

«В ближайшее время внесем законопроект об отчислении 0,1% на борьбу с лудоманией. Рассчитываем, что он будет принят до конца года. Это социальная ответственность для компаний», – цитирует Метелева корреспондент Спортса’’.

По подсчетам депутатов, в случае принятия законопроекта букмекеры будут отчислять на борьбу с лудоманией около 2 миллиардов рублей в год.