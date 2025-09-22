0

Налог для букмекеров на борьбу с лудоманией рассмотрят в Госдуме: «Рассчитываем, что законопроект будет принят до конца года»

Букмекеров могут обязать платить отчисления на борьбу с лудоманией.

Об этом на форуме АИС-2025 сообщил председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев.

«В ближайшее время внесем законопроект об отчислении 0,1% на борьбу с лудоманией. Рассчитываем, что он будет принят до конца года. Это социальная ответственность для компаний», – цитирует Метелева корреспондент Спортса’’.

По подсчетам депутатов, в случае принятия законопроекта букмекеры будут отчислять на борьбу с лудоманией около 2 миллиардов рублей в год.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Ставки на сегодня
Лудомания
Букмекеры
Беттинг-индустрия
Артем Метелев
Законы
Государственная дума
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Директор центра наркологии Клименко: «В России наблюдается взрывоопасный рост количества людей, у которых появилась зависимость от азартных игр»
14 минут назад
Николай Оганезов о налоге на лудоманию: «Куда будут идти эти деньги? Если мы не знаем, что лечить, что мы должны финансировать?»
37 минут назад
Умар Кремлев: «4 триллиона рублей – оборот нелегального казино в России. 60% – украинские компании»
17сегодня, 12:27
Олег Матыцин: «Самозапрет на азартные игры принят в большинстве стран – в Казахстане, Британии, США. Назрел момент, когда Россия тоже должна ограничить людей от игровой зависимости»
12сегодня, 11:54
Умар Кремлев: «Общая сумма контрактов букмекеров с федерациями – примерно 50 млрд рублей»
сегодня, 11:26
Замминистра спорта Байслутанов: «В спорт влилось более 90 млрд рублей от букмекеров. Отношения с индустрией азартных игр – государственно значимое партнерство»
сегодня, 11:15
Максим Митрофанов: «Доля отчислений букмекеров в бюджете РФС составляет примерно 15-30%»
2сегодня, 10:58
На 12% вместо ожидаемых 30% вырастет букмекерский рынок в России в 2025 году. 10% – прогноз на 2026-й (ЕЦУПИС)
1сегодня, 10:37
«Нужно разрешить легальным букмекерам использовать в рекламе образы людей». Глава юрдепартамента PARI о борьбе с нелегальными БК
1сегодня, 10:20
Президент BetBoom Макаров: «Нашли в Пензе 40 адресов, где установлены «однорукие бандиты» – в ТЦ, других местах. Рядом барные стулья, люди садятся и играют»
2сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
В Казахстане могут ввести наказание за рекламу казино и азартных игр через SMS
13 сентября, 06:35
«Фонбет» организовал VIP-клиентам выезд на Суперкубок Европы в Италию
115 августа, 10:23
За матчами российских футбольных клубов следят 74% болельщиков-россиян (НСПК)
19 июля, 12:44
PARI провел закрытый покерный турнир в Сочи с участием Массимо Карреры и Luxury Girl
3 июня, 14:50