Налог для букмекеров на борьбу с лудоманией рассмотрят в Госдуме: «Рассчитываем, что законопроект будет принят до конца года»
Букмекеров могут обязать платить отчисления на борьбу с лудоманией.
Об этом на форуме АИС-2025 сообщил председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев.
«В ближайшее время внесем законопроект об отчислении 0,1% на борьбу с лудоманией. Рассчитываем, что он будет принят до конца года. Это социальная ответственность для компаний», – цитирует Метелева корреспондент Спортса’’.
По подсчетам депутатов, в случае принятия законопроекта букмекеры будут отчислять на борьбу с лудоманией около 2 миллиардов рублей в год.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
