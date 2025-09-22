Президент BetBoom Макаров: «Нашли в Пензе 40 адресов, где установлены «однорукие бандиты» – в ТЦ, других местах. Рядом барные стулья, люди садятся и играют»
Президент BetBoom Константин Макаров рассказал о распространении наземных нелегальных азартных игр в России.
«Несколько месяцев подряд наблюдаем снижение показателей в Пензе. Отправляем туда менеджеров.
По результатам поездки менеджеры привезли 40 адресов, где установлены «однорукие бандиты». Где стоит переделанный терминал QIWI, в торговых центрах и других местах.
Рядом барные стулья, люди садятся и играют в игровые автоматы», – цитирует президента BetBoom Константина Макарова корреспондент Спортса’’.
