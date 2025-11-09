«Балтика» набрала 28 очков в 15 турах РПЛ. Это лучший первый круг среди новичков в истории Премьер-лиги

«Балтика» выдала лучший первый круг среди новичков Мир РПЛ.

Калининградцы сыграли вничью с «Краснодаром» в 15-м туре чемпионата (1:1). Таким образом, «Балтика» набрала 28 очков в первом круге при разнице голов 21:7.

Ранее в истории Премьер-лиги (с 2002-го) никто из новичков не показывал такой результат.

