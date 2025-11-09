  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Балтика» набрала 28 очков в 15 турах РПЛ. Это лучший первый круг среди новичков в истории Премьер-лиги
9

«Балтика» набрала 28 очков в 15 турах РПЛ. Это лучший первый круг среди новичков в истории Премьер-лиги

«Балтика» выдала лучший первый круг среди новичков Мир РПЛ.

Калининградцы сыграли вничью с «Краснодаром» в 15-м туре чемпионата (1:1). Таким образом, «Балтика» набрала 28 очков в первом круге при разнице голов 21:7.

Ранее в истории Премьер-лиги (с 2002-го) никто из новичков не показывал такой результат.

Бориско и Агкацев идут за рекордами Овчинникова. У обоих приличные шансы

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Transfermarkt
Ставки на спорт
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Ливерпуль» проиграл 4 гостевых матча подряд в АПЛ впервые с 2012 года
сегодня, 18:28
«Ман Сити» обыгрывает «Ливерпуль» после 1-го тайма – 2:0. Камбэк мерсисайдцев оценивается в 3%
сегодня, 17:25
У «Реала» 1 победа в 5 последних матчах против «Райо Вальекано»
сегодня, 17:15
«Спартак» победил «Ахмат» впервые с 2021 года. Были поражение и 5 ничьих
сегодня, 16:25
Салах – лидер по голам в матчах против команд Гвардиолы. Букмекеры дают 34% вероятности, что египтянин забьет в предстоящей встрече с «Ман Сити»
сегодня, 15:29
«Краснодар» выиграл 7 матчей подряд. 2.60 – продлит серию в гостях против «Балтики»
сегодня, 14:21
«Ливерпуль» выйдет против «Ман Сити» с самым высоким коэффициентом на победу при Арне Слоте
сегодня, 07:29
«Лацио» не проигрывает 6 матчей подряд. Букмекеры дают 30% на продление серии в игре с «Интером»
сегодня, 06:31
«Арсенал» на 94-й минуте упустил победу над «Сандерлендом» – 2:2. В лайве на ничью давали 7% вероятности
вчера, 19:45
В Серии А 3 из 4 субботних матчей завершились со счетом 0:0
вчера, 19:25
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» стабильно теряет очки в Лиге 1, прибегая к мощной ротации, но все равно выше всех». Денисов о матче «Лион» – «ПСЖ»
сегодня, 18:10
«У миланцев есть проблемы с хорошо запертыми соперниками, а «Лацио» как раз такой». Клещенок о топ-матче 11-го тура Серии А
сегодня, 15:50
«Несмотря на историческую результативность двух команд, думаю, голов в этом матче почти не будет». Чернявский о матче «Балтика» – «Краснодар»
сегодня, 14:45
«Форма «Сити» вселяет больше оптимизма – собирают очки в матчах с разным сценарием, тогда как «Ливерпуль» очень зависим от манеры соперника». Палагин сделал прогноз на матч
сегодня, 14:25
«Уверен, что «Райо» все-таки накажет гранда в скоростной атаке, к которым мадридцы так уязвимы». Тимур Боков о матче «Райо Вальекано» – «Реал Мадрид»
сегодня, 13:50
«Ман Сити» – «Ливерпуль»: игроки БЕТСИТИ склоняются к победе команды Гвардиолы
сегодня, 09:00Промо
«Челси» попытается реабилитироваться за сомнительный выезд в Баку». Бельский о матче 11-го тура против «Вулвз»
вчера, 16:50
«Позитивные подвижки от увольнения Тудора уже видны: в чемпионате выиграли 2 матча подряд, а в ЛЧ полностью переиграли «Спортинг». Клещенок сделал прогноз на туринское дерби
вчера, 15:50
«Веселые матчи – это база, почти всегда заканчивают с «обе забьют». Денисов о матче «Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг»
вчера, 11:02
«Динамо» – один из лидеров Запада, в то время как СКА пока лишь борется за плей-офф». Павлов сделал прогноз на матч
вчера, 10:05