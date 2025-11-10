Коэффициент на падение рекорда «Голден Стэйт» по числу побед за регулярный сезон НБА обвалился в 9 раз с начала сезона. У «Оклахомы» 10 побед в 11 матчах

«Оклахома» обыграла «Мемфис» (114:100) в регулярном чемпионате НБА.

«Тандер» победили в 10 из 11 матчей на старте сезона. Рекорд по числу побед за регулярный чемпионат принадлежит «Голден Стэйт» – 73 победы в сезоне-2015/16.

Коэффициент на падение рекорда «Уорриорс» в этом сезоне обвалился в 9 раза с начала сезона – с 73.00 до 7.80.