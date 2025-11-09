«Ман Сити» обыгрывает «Ливерпуль» после 1-го тайма – 2:0. Камбэк мерсисайдцев оценивается в 3%
«Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль» в 11-м туре АПЛ (1:0, перерыв).
«Ман Сити» повел на 29-й минуте – забил Эрлинг Холанд.
В прематче «горожане» котировались фаворитами с коэффициентом 1.94. В лайве котировки на победу «Сити» упали до 1.08.
Ничья оценивается в 12.00, победа «Ливерпуля» – в 27.00 (примерно 3% вероятности).
Им Пеп только проигрывал: Слот, Мотта, и.о. из «Лейпцига» и два британца
Венера Кравченко
