«Бавария» не обыгрывает «Боруссию» Дортмунд с 2023 года. Букмекеры дают 72% на то, что мюнхенцы прервут серию

«Бавария» примет дортмундскую «Боруссию» в 7-м туре Бундеслиги.

«Бавария» котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.38. Победа «Боруссии» оценивается в 7.90, ничья – в 5.90.

Дортмундцы не проигрывают «Баварии» 3 матча подряд (1 победа и 2 ничьих). Последний раз мюнхенцы победили в очном матче в ноябре 2023 года (4:0). На непроигрыш «Боруссии» можно поставить за 3.20.

Матч пройдет 18 октября. Начало – в 19:30 мск.

«Бавария» идеальна: 10 побед из 10, 38 голов, куча рекордов. Но с «Дортмундом» неприятная серия