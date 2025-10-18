Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Локомотива» и ЦСКА на победу в дерби

18 октября в матче 12-го тура РПЛ встретятся московские «Локомотив» и ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:45 мск.

Команды подходят к дерби в статусе лидеров чемпионата. «Локомотив» с 23 очками занимает второе место в таблице, ЦСКА с 24 баллами находится на первой строчке.

«Локо» – единственный клуб, ни разу не проигравший в текущем сезоне РПЛ. У команды Михаила Галактионова шесть побед и пять ничьих.

У красно-синих одно поражение в чемпионате. Коллектив Фабио Челестини выиграл в трех последних турах РПЛ.

Соперники уже встречались между собой в этом сезоне. Обе игры в Кубке России остались за ЦСКА – 2:1 дома и 0:0 (пен. 4:2) в гостях.

Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита матча. На победу «Локомотива» дают кэф 2.80 , на успех ЦСКА предлагают 2.65 , ничья идет за 3.50.

В четырех из пяти прошлых очных матчей было забито более двух мячей. Поставить на три гола и более в предстоящей встрече можно за 1.88 , на два мяча и менее дают 1.98 . На обмен голами предлагают 1.68 , вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.20.

Игроки БЕТСИТИ разошлись в вопросе о фаворите матча. 40% от всех ставок на исход пришлось на победу ЦСКА, на «Локомотив» и ничью отдано по 30%.