Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Локомотива» и ЦСКА на победу в дерби
18 октября в матче 12-го тура РПЛ встретятся московские «Локомотив» и ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:45 мск.
Команды подходят к дерби в статусе лидеров чемпионата. «Локомотив» с 23 очками занимает второе место в таблице, ЦСКА с 24 баллами находится на первой строчке.
«Локо» – единственный клуб, ни разу не проигравший в текущем сезоне РПЛ. У команды Михаила Галактионова шесть побед и пять ничьих.
У красно-синих одно поражение в чемпионате. Коллектив Фабио Челестини выиграл в трех последних турах РПЛ.
Соперники уже встречались между собой в этом сезоне. Обе игры в Кубке России остались за ЦСКА – 2:1 дома и 0:0 (пен. 4:2) в гостях.
Получи бонус до 1 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!
Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита матча. На победу «Локомотива» дают кэф 2.80, на успех ЦСКА предлагают 2.65, ничья идет за 3.50.
В четырех из пяти прошлых очных матчей было забито более двух мячей. Поставить на три гола и более в предстоящей встрече можно за 1.88, на два мяча и менее дают 1.98. На обмен голами предлагают 1.68, вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.20.
Игроки БЕТСИТИ разошлись в вопросе о фаворите матча. 40% от всех ставок на исход пришлось на победу ЦСКА, на «Локомотив» и ничью отдано по 30%.