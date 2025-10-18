«Бавария» – «Боруссия» Д: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита Дер-Класикер

18 октября в матче 7-го тура Бундеслиги «Бавария» примет на своем поле дортмундскую «Боруссию». Игра начнется в 19:30 мск.

«Бавария» выиграла все шесть матчей на старте чемпионата с общей разницей мячей 25:3. Мюнхенцы с 18 очками лидируют в Бундеслиге, опережая идущую второй «Боруссию» Д на четыре балла.

Дортмундцы, как и их соперник по Дер-Класикер, не проигрывают в текущем розыгрыше чемпионата. У команды Нико Ковача четыре победы и две ничьи.

«Бавария» не побеждает «Боруссию» в трех последних матчах – две ничьи и победа Дортмунда.

Аналитики БЕТСИТИ уверены, что мюнхенцы прервут безвыигрышную серию в Дер-Класикер. На победу команды Венсана Компани дают кэф 1.38 , на успех «Боруссии» предлагают 8.10 , вероятность ничейного результата оценивается в 5.80.

Эксперты считают, что встреча получится результативной. На три гола и более можно поставить за 1.32 , на два мяча и менее дают 3.40.

Игроки БЕТСИТИ не сомневаются в победе «Баварии». На хозяев поля отдано 85% от всех ставок на исход, на «Боруссию» пришлось 5%, на ничью – 10%.

Получи бонус до 1 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!