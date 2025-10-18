В дерби Москвы нет явного фаворита, но ЦСКА уже дважды обыграл «Локомотив» в Кубке в этом сезоне

«Локомотив» в 12-м туре Мир РПЛ встречается с ЦСКА.

Армейцы лидируют в таблице, допустив со старта чемпионата лишь одну осечку и проиграв «Ростову» в гостях. Железнодорожники отстают на одно очко – турнирный путь немного подпортила серия из 5 ничьих в августе и сентябре. В нынешнем сезоне соперники уже дважды встречались в Кубке, где ЦСКА выиграл оба матча: в основное время и по пенальти.

Букмекеры не видят явного фаворита в московском дерби: коэффициент на победу хозяев составляет 2,75 , гостей – 2,55 , ничью можно взять за 3,40 . Существует возможность поставить и на менее рискованный вариант, например, на победу «Локо» или ничейный результат за 1,50 . Кэф на линию на «обе забьют» составляет 1,65 , а если считаете, что отличиться удастся только одной из команд, шансы будут гораздо интереснее – 2,55 .

