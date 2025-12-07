«Зенит» укрепился в статусе главного фаворита РПЛ. «Краснодар» – 2-й, ЦСКА – 3-й, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й

Букмекеры обновили котировки на итоги чемпионата России.

После 18 туров Мир РПЛ «Зенит» остается главным фаворитом на титул – коэффициент снизился до 1.80. В топ-3 у букмекеров также входят «Краснодар» (4.00) и ЦСКА (7.00).

Котировки на «Спартак» после ничьей с московским «Динамо» (1:1) поднялись с 20.00 до 50.00. «Балтика» впервые в сезоне вошла в топ-5 фаворитов. Коэффициент на чемпионство калининградцев рухнул с 2000.00 до 35.00 с начала сезона.

Победитель РПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 1.80

2. «Краснодар» – 4.00

3. ЦСКА – 7.00

4. «Локомотив» – 9.00

5. «Балтика» – 35.00

6. «Спартак» – 50.00

7. «Динамо» – 500.00

8. «Рубин» – 1500.00

Остальные – от 2000.00

