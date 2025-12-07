Италия, Турция, Польша и Дания присоединятся к участникам ЧМ-2026, считают букмекеры. Сборные поборются за 4 путевки в европейских стыках
Букмекеры определились с фаворитами каждого пути плей-офф в европейских стыках ЧМ-2026.
Матчи плей-офф пройдут в формате полуфиналов с одним матчем, а затем в формате одноматчевого финала, в которых определятся последние четыре участника чемпионата мира от Европы.
Путь А
1/2 финала
Италия – Северная Ирландия
Уэльс – Босния и Герцеговина
Фавориты на выход на ЧМ-2026: Италия (1.75 – выход на ЧМ), Уэльс (3.50), Босния и Герцеговина (6.50), Северная Ирландия (17.00).
Путь B
1/2 финала
Украина – Швеция
Польша – Албания
Фавориты на выход на ЧМ-2026: Польша (2.60), Украина (3.40), Швеция (3.75), Албания (8.00).
Путь C
1/2 финала
Турция – Румыния
Словакия – Косово
Фавориты на выход на ЧМ-2026: Турция (2.00), Словакия (3.55), Косово (6.00), Румыния (8.00).
Путь D
1/2 финала
Дания – Северная Македония
Чехия – Ирландия
Фавориты на выход на ЧМ-2026: Дания (2.10), Чехия (3.00), Ирландия (5.00), Северная Македония (15.00).