  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Италия, Турция, Польша и Дания присоединятся к участникам ЧМ-2026, считают букмекеры. Сборные поборются за 4 путевки в европейских стыках
0

Италия, Турция, Польша и Дания присоединятся к участникам ЧМ-2026, считают букмекеры. Сборные поборются за 4 путевки в европейских стыках

Букмекеры определились с фаворитами каждого пути плей-офф в европейских стыках ЧМ-2026.

Матчи плей-офф пройдут в формате полуфиналов с одним матчем, а затем в формате одноматчевого финала, в которых определятся последние четыре участника чемпионата мира от Европы.

Путь А

1/2 финала

Италия – Северная Ирландия

Уэльс – Босния и Герцеговина

Фавориты на выход на ЧМ-2026: Италия (1.75 – выход на ЧМ), Уэльс (3.50), Босния и Герцеговина (6.50), Северная Ирландия (17.00).

Путь B

1/2 финала

Украина – Швеция

Польша – Албания

Фавориты на выход на ЧМ-2026: Польша (2.60), Украина (3.40), Швеция (3.75), Албания (8.00).

Путь C

1/2 финала

Турция – Румыния

Словакия – Косово

Фавориты на выход на ЧМ-2026: Турция (2.00), Словакия (3.55), Косово (6.00), Румыния (8.00).

Путь D

1/2 финала

Дания – Северная Македония

Чехия – Ирландия

Фавориты на выход на ЧМ-2026: Дания (2.10), Чехия (3.00), Ирландия (5.00), Северная Македония (15.00).

Кто выйдет с 1-го места из групп на ЧМ-2026: ожидания

Опубликовала: Венера Кравченко
logoСборная Северной Македонии по футболу
logoсборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoСборная Украины по футболу
logoСборная Дании по футболу
logoСборная Чехии по футболу
logoсборная Ирландии по футболу
logoСборная Уэльса по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Польши по футболу
logoСборная Словакии по футболу
logoЧМ-2026
logoСборная Швеции по футболу
logoсборная Северной Ирландии по футболу
Ставки на футбол
Ставки на спорт
logoСборная Турции по футболу
logoСборная Албании по футболу
logoсборная Косово по футболу
logoСборная Румынии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Барселона» победила «Айнтрахт» (2:1), уступая по ходу матча. Букмекеры ожидали, что каталонцы разгромят соперника
вчера, 22:04
«Ливерпуль» вырвал победу у «Интера» на 88-й минуте. В лайве на победу мерсисайдцев давали 8.00
вчера, 22:01
«Челси» проиграл «Аталанте», ведя 1:0 к 55-й минуте. В лайве на камбэк итальянцев давали 12.00
вчера, 21:54
«Бавария» победила «Спортинг», проигрывая 0:1 к 65-й минуте. В лайве на камбэк давали 4.00
вчера, 19:38
Прервалась рекордная серия «Црвены Звезды» из 159 матчей без поражений дома в чемпионате
вчера, 19:15
У «Ливерпуля» одна победа за месяц. «Интер» бросит «красных» под автобус?
вчера, 12:00Реклама
Кейн забил 7 мячей в 6 последних матчах. 1.58 – забьет «Спортингу», 4.10 – минимум дубль
вчера, 09:27
«Кайрат» еще не забивал дома в Лиге чемпионов. 1.67 – забьют «Олимпиакосу»
вчера, 08:51
«Интер» – фаворит матча против «Ливерпуля» у букмекеров. У англичан одна победа в 6 играх
вчера, 08:28
«Милан» обыграл «Торино», отыгравшись с 0:2. На камбэк гостей давали 7.00
вчера, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» проигрывает «Айнтрахту» после первого тайма – 0:1. На победу немецкого клуба давали 16.00
вчера, 20:51
«Учитывая настроения в раздевалках, «Интер» видится явным фаворитом». Прогноз Славы Палагина на матч «Интер» – «Ливерпуль»
вчера, 19:20
«Будет трудовая победа команды Симеоне с большим количеством фолов». Прогноз Тимура Бокова на матч ПСВ – «Атлетико»
вчера, 18:57
Двух игроков брянской «Десны» дисквалифицировали за ставки
вчера, 13:15
«Интер» – «Ливерпуль»: игроки БЕТСИТИ не верят в мерсисайдцев
вчера, 11:30Промо
«С отдохнувшим Кайседо «Челси» обязан выигрывать этот матч». Прогноз Кирилла Бельского на «Аталанта» – «Челси»
вчера, 11:30
«Айнтрахт» безумно много пропускает, больше всех в топ-лигах». Прогноз Тимура Бокова на матч «Барселона» – «Айнтрахт»
вчера, 10:45
Бетторы БЕТСИТИ не сомневаются в победе «Барселоны» над «Айнтрахтом
вчера, 09:45Промо
«Краснодар» остается фаворитом в матче с ЦСКА. Счет 1:1 после 1-го тайма
7 декабря, 16:53
«Ювентус» не побеждает «Наполи» на выезде с 2019 года. Серия продлится, считают букмекеры
7 декабря, 15:30