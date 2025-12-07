«Локомотив» – самая зрелищная команда РПЛ. В матчах с участием «железнодорожников» забивается 3,45 гола в среднем за игру

«Локомотив» – самый зрелищный клуб Мир РПЛ.

После 18 туров «железнодорожники» занимают 3-ю строчку в чемпионате с разницей голов 39:23. Матчи с их участием приносят 3,45 гола в среднем за игру. Это лучший результат в текущем сезоне РПЛ.

В топ-5 по этому показателю также входят «Сочи» (3,17 гола в среднем за игру), «Крылья Советов» (2,94), московское «Динамо» (2,94) и «Краснодар» (2,73).

