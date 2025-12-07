Слот стал фаворитом на следующую отставку в АПЛ. Он может стать первым тренером «Ливерпуля», уволенным после чемпионства

Арне Слот близок к увольнению из «Ливерпуля», считают букмекеры.

У «Ливерпуля» 2 победы в 10 последних турах АПЛ. В субботу команда Слота на 96-й минуте упустила победу над «Лидсом» (3:3) в 15-м туре чемпионата Англии.

Слот стал котироваться главным в списке фаворитов на следующее увольнение в АПЛ. Коэффициент на его отставку упал до 2.20. Нидерландец может стать первым тренером в истории «Ливерпуля», уволенным на следующий сезон после чемпионства.

Вторым претендентом на следующую отставку в чемпионате Англии считается Даниэль Фарке (3.00) из «Лидса». Топ-3 у британских букмекеров замыкает тренер «Бернли» Скотт Паркер (4.00).

