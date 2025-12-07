ЦСКА не побеждает «Краснодар» на выезде с 2017 года – 7 поражений и 3 ничьих
ЦСКА снова не победил в Краснодаре.
Армейцы проиграли «Краснодару» (2:3) в 18-м туре Мир РПЛ. ЦСКА не побеждает «быков» на выезде 10 матчей подряд – 7 поражений и 3 ничьих.
Последний раз армейцы выигрывали в Краснодаре в октябре 2017 года (1:0).
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Ставки на Спортсе’’
