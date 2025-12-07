ЦСКА не побеждает «Краснодар» на выезде в РПЛ с 2017 года. У «быков» в 2 раза больше шансов на победу, чем у армейцев, считают букмекеры
«Краснодар» примет ЦСКА в 18-м туре Мир РПЛ.
«Краснодар» котируется фаворитом с коэффициентом 1.98. Победа ЦСКА оценивается в 4.00, ничья – в 3.60.
Армейцы не побеждают «быков» на выезде в РПЛ 7 матчей подряд (4 победы и 3 ничьих). Последнее домашнее поражение «быков» от ЦСКА в чемпионате случилось в октябре 2017-го (0:1).
Матч пройдет 7 декабря. Начало – в 19:00 мск.
«Акрон» – внезапные герои РПЛ. Рванули из зоны вылета в середину таблицы
