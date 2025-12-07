«Краснодар» – ЦСКА: мнение игроков БЕТСИТИ о фаворите матча разделилось

7-го декабря 2025 года в 18-м туре РПЛ «Краснодар» примет ЦСКА. Встреча лидеров пройдет на стадионе «Озон Арена», начало – в 19:00 по Мск.

Действующий чемпион России «Краснодар» подошел к старту тура на первом месте с преимуществом в один балл над ЦСКА и «Зенитом». Хозяева потерпели всего два поражения в текущем розыгрыше РПЛ, но оба на своем поле.

ЦСКА начал сезон победой над «Краснодаром» в Суперкубке России, а к старту тура РПЛ подошел на второй строчке в таблице. У гостей уже три поражения в чемпионате – все на выезде.

Аналитики БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами. Поставить на победу «Краснодара» можно за 1.98 , а на ЦСКА – за 4.00 . Ничья в матче оценивается коэффициентом 3.60.

Также эксперты ждут результативного исхода поединка. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно за 1.84, а на ТМ 2.5 – за 1.98.

Мнение игроков БЕТСИТИ разделилось, но небольшое предпочтение отдается хозяевам. 39% от общего объема ставок на исход встречи приходятся на победу «Краснодара», а на ЦСКА – 31%. 30% ставок приняты на ничью.