Норрис – чемпион «Формулы-1». Он котировался главным фаворитом на титул перед сезоном-2025
Букмекеры предсказали чемпионство Ландо Норриса.
Гонщик «Макларена» завоевал титул на Гран-при Абу-Даби, последнем этапе сезона-2025, став третьим в гонке.
Перед сезоном британец котировался главным фаворитом на чемпионство с коэффициентом 2.75. Вторым в линии у букмекеров шел Макс Ферстаппен (4.00).
Оскар Пиастри, завершивший сезон на третьем месте в личном зачете, считался пятым фаворитом (9.00) после Шарля Леклера (5.50) и Льюиса Хэмилтона (6.50).
Букмекеры за 15 лет почти не ошибались в прогнозе чемпиона «Ф-1». Кого уже короновали в этом году?
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости