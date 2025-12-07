Норрис – чемпион «Формулы-1». Он котировался главным фаворитом на титул перед сезоном-2025

Букмекеры предсказали чемпионство Ландо Норриса.

Гонщик «Макларена» завоевал титул на Гран-при Абу-Даби, последнем этапе сезона-2025, став третьим в гонке.

Перед сезоном британец котировался главным фаворитом на чемпионство с коэффициентом 2.75. Вторым в линии у букмекеров шел Макс Ферстаппен (4.00).

Оскар Пиастри, завершивший сезон на третьем месте в личном зачете, считался пятым фаворитом (9.00) после Шарля Леклера (5.50) и Льюиса Хэмилтона (6.50).

