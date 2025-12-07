62% – вероятность ухода Салаха из «Ливерпуля» зимой

Букмекеры оценили вероятность ухода Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» зимой.

Египтянин раскритиковал клуб после ничьей с «Лидсом» (1:1) в 15-м туре. Он провел весь матч на скамейке.

Коэффициент на его уход из «Ливерпуля» зимой упал до 1.61 (около 62% вероятности). 2.30 – останется в клубе.

