«Краснодар» уходит на зимнюю паузу лидером РПЛ. После перехода на «осень-весна» зимний чемпион только дважды не доходил до титула

«Краснодар» стал зимним чемпионом Мир РПЛ.

Команда Мурада Мусаева обыграла ЦСКА (3:2) в 18-м туре чемпионата и осталась на первом месте в таблице.

После перехода на систему «осень-весна» зимний чемпион дважды не доходил до титула – «Зенит» в 2014-м и «Краснодар» в 2024-м. В первом случае чемпионом по итогам сезона стал ЦСКА, во втором случае титул взял «Зенит».

Насколько низко «Спартак» и «Динамо» к паузе? Только дважды было хуже