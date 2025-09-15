В России азартные игры одобряют 20% населения, в США – 63% (ВЦИОМ)

20% россиян считают азартные игры приемлемой формой досуга.

Соответствующие данные получены из сравнительного исследования ВЦИОМ о том, что считают морально приемлемым россияне и американцы.

Аналитический центр сравнил, насколько жители России и США одобряют разводы, смертную казнь, однополые отношения, смену пола, аборты и другие темы, включая азартные игры. Для сравнения ВЦИОМ использовал данные опроса американской службы Gallup.

Исходя из данных исследования, в США гэмблинг считают приемлемым 63% населения, в России – 20%. ВЦИОМ отмечает, что мужчины чаще женщин считают приемлемыми рискованные или спорные практики – азартные игры, порнографию, смертную казнь, эксперименты на животных, клонирование.

