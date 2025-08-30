БК Olimpbet продлил соглашение с ХК ЦСКА на три года

ХК ЦСКА и Olimpbet объявили о продлении сотрудничества на три года.

Стоимость обновленного соглашения стороны не раскрыли.

Структура контракта осталась прежней. Также не изменилось расположение логотипа букмекера на форме клуба. В прошлом сезоне лого размещалось на шортах хоккеистов.

«В рамках этого контракта мы делаем более долгосрочное планирование всех наших активаций. Прошлый сезон был для нас «пробным». Мы присматривались к клубу, клуб присматривался к нам, мы следили за реакцией болельщиков», – сказал директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.

