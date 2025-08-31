Шансы ЦСКА и «Краснодара» на победу почти равны. Чья беспроигрышная серия прервется?

Схватка ЦСКА и «Краснодара» – главное событие 7-го тура в России.

«Быки» возглавляют таблицу. Они выдали внушительную серию в чемпионате – четыре победы кряду с общим счетом 13:1.

ЦСКА отстает от лидера только лишь на одно очко. Хозяева «ВЭБ Арены» еще не проигрывали в текущем чемпионате.

ЦСКА отстает от лидера только лишь на одно очко. Хозяева «ВЭБ Арены» еще не проигрывали в текущем чемпионате.

«Быки» забили одиннадцать мячей в последних двух турах. А ЦСКА поражал ворота соперников одиннадцать раз в последних трех матчах чемпионата.

