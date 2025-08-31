  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Шансы ЦСКА и «Краснодара» на победу почти равны. Чья беспроигрышная серия прервется?
Реклама
0

Шансы ЦСКА и «Краснодара» на победу почти равны. Чья беспроигрышная серия прервется?

Схватка ЦСКА и «Краснодара» – главное событие 7-го тура в России.

«Быки» возглавляют таблицу. Они выдали внушительную серию в чемпионате – четыре победы кряду с общим счетом 13:1.

ЦСКА отстает от лидера только лишь на одно очко. Хозяева «ВЭБ Арены» еще не проигрывали в текущем чемпионате.

FONBET предлагает поставить на победу ЦСКА с коэффициентом 2,60. Но у гостей из Краснодара котировки почти такие же, коэффициент на их победу2,80.

«Быки» забили одиннадцать мячей в последних двух турах. А ЦСКА поражал ворота соперников одиннадцать раз в последних трех матчах чемпионата. FONBET дает коэффициент 1,73 на то, что обе команды забьют в это воскресенье.

Не забывайте о фрибете – до 15 000 рублей новым клиентам без депозита!

logoКраснодар
Фонбет
натив
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
Ставки на футбол
Ставки на спорт
Комментарии
Ставки в Telegram
Главные новости
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» впервые за 7 матчей в АПЛ – 1:0. Перед голом у команд были одинаковые коэффициенты на победу
949 минут назад
Прервалась 3-матчевая победная серия ЦСКА над «Краснодаром» – 1:1. Букмекеры давали командам равные шансы перед игрой
2сегодня, 17:05
Вероятность чемпионства Пиастри в «Ф-1» повысилась до 80%. Австралиец оторвался на 34 очка от Норриса в личном зачете
сегодня, 16:35
Кордоба впервые забил ЦСКА в РПЛ. На его гол давали коэффициент 2.85
сегодня, 15:54
Новичок «Ф-1» Аджар финишировал третьим на Гран-при Нидерландов. На его подиум букмекеры давали коэффициент 48.38
1сегодня, 15:36
«Ман Сити» проиграл «Брайтону» – 1:2. В лайве поражение команды Гвардиолы оценивалось коэффициентом 21.00
3сегодня, 15:01
«Локомотив» упустил победу над «Крыльями», ведя 2:0 по ходу матча – 2:2. В лайве на ничью давали коэффициент 20.00
5сегодня, 14:51
Объем нелегальных ставок на ЧМ-2026 может превысить регулируемый беттинг-рынок (ООН)
сегодня, 14:36
Кордоба и Сперцян ни разу не забивали ЦСКА в РПЛ. 1.85 – прервут серию
1сегодня, 14:00
«Ливерпуль» или «Арсенал» станут лучшей английской командой на общем этапе ЛЧ, считают букмекеры
вчера, 19:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Барса» привычно шикарна: уложили «Мальорку», додавили крепкий «Леванте». Боков о матче «Райо» – «Барселона»
сегодня, 16:12
«Киву – загадка, несмотря на полсезона в «Парме» и несколько матчей в «Интере». Клещенок сделал прогноз на матч
сегодня, 15:50
«Арсенал» идеально проводит матчи с конкурентами по топ-6 в рамках АПЛ». Палагин о матче «Ливерпуль» – «Арсенал»
сегодня, 13:45
«Страсбур» способен сушить, хорош в разных режимах, поэтому может воспользоваться атакующим настроем «Монако» и ловить в быстрых выпадах». Денисов сделал прогноз на матч
сегодня, 13:05
Прогнозы на 3-й тур АПЛ 2025/26
3сегодня, 13:00
«ЦСКА и «Краснодар» играют во всех турнирах подряд – от чемпионата и Кубка до Зимнего Кубка и Суперкубка». Прогноз Чернявского на матч
сегодня, 12:25
Прогнозы на 7-й тур РПЛ 2025/26
9сегодня, 10:30
У ЦСКА и «Краснодара» равные шансы в очном матче, считают букмекеры. «Быки» 7 лет не побеждают в гостях у армейцев
17сегодня, 07:29
«Ливерпуль» – букмекерский фаворит в матче против «Арсенала». «Канониры» не побеждают на «Энфилде» с 2012 года
2сегодня, 06:22
«Сейчас план против «Мадрида» такой: садиться как можно ниже, ограничивать пространство на флангах и выжидать шанс для контратаки». Боков сделал прогноз на матч
вчера, 16:20