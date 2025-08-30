Вероятность перехода Исака в «Ливерпуль» повысилась до 85% у букмекеров

Букмекеры уверены, что Александер Исак перейдет в «Ливерпуль».

Ранее «Ньюкасл» не продал нападающего «Ливерпулю» за 110 млн фунтов и бонусы. Форвард отказывается играть за «сорок» и тренироваться с командой.

В субботу «Ньюкасл» объявил, что купил у «Штутгарта» 23-летнего нападающего Ника Вольтемаде. После этого коэффициент на переход Исака в «Ливерпуль» упал до 1.18 (85% вероятности).

Если швед останется в «Ньюкасле», сыграет коэффициент 3.25.

