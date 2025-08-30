«Байер» в большинстве упустил победу над «Вердером» – 3:3. На ничью в лайве давали коэффициент 41.00

«Вердер» дома вырвал ничью у «Байера» (3:3) во 2-м туре Бундеслиги.

На 63-й минуте хозяева остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Никлас Штарк. К тому моменту «Байер» вел 2:1. На 64-й леверкузенцы сделали счет 3:1.

Однако «Вердер» ушел от поражения благодаря голам на 76-й и 90+4 минутах. В лайве при счете 3:1 в пользу «Байера» коэффициент на ничью достигал 41.00.

В прематче леверкузецы котировались фаворитами за 1.90.

