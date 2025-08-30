«Спартак» на 97-й минуте вырвал победу над «Сочи» – 2:1. В лайве коэффициент на красно-белых поднялся с 1.29 до 12.00
«Спартак» дома обыграл «Сочи» в 7-м туре Мир РПЛ (2:1).
Команды обменялись голами в первом тайме. Победный мяч на 97-й минуте забил Эсекиэль Барко – он реализовал пенальти.
В прематче «Спартак» котировался явным фаворитом за 1.29. В лайве к концу игры коэффициент на победу красно-белых достигал 12.00.
