«МЮ» на 97-й минуте вырвал победу над «Бернли» – 3:2. В лайве на команду Аморима давали коэффициент 11.00

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Бернли» (3:2) в 3-м туре АПЛ.

К 66-й минуте команды забили по два мяча. На 97-й Бруну Фернандеш реализовал пенальти и принес манкунианцам победу.

В прематче «МЮ» котировался явным фаворитом у букмекеров. На манкунианцев можно было поставить за 1.36. Однако к концу основного времени коэффициент на команду Рубена Аморима поднялся до 11.0.

