Дрейк поссорился с владельцами Stake и ушел со стриминга букмекера. Рэпер сотрудничает с гемблинг-платформой с 2022 года
Канал Дрейка исчез со стриминговой платформы Kick, связанной с криптобукмекером Stake.
При переходе на страницу рэпера отображается ошибка 404. Уход Дрейка с Kick случился после того, как он открыто раскритиковал соучредителей Stake Эда Крейвена и Биджана Тегерани.
Канадский музыкант заявил, что они ограничивают стримеров, запрещая им использовать партнерские ссылки, несмотря на их вклад в популяризацию сервиса.
Дрейк стал амбассадором Stake в 2022 году. В рамках сотрудничества он регулярно делал ставки на крупные спортивные события.
Почему Дрейк все время ставит на спорт? Похоже, дело не только в интересе
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: dexerto
