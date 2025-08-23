Дрейк поссорился с владельцами Stake и ушел со стриминга букмекера. Рэпер сотрудничает с гемблинг-платформой с 2022 года

Канал Дрейка исчез со стриминговой платформы Kick, связанной с криптобукмекером Stake.

При переходе на страницу рэпера отображается ошибка 404. Уход Дрейка с Kick случился после того, как он открыто раскритиковал соучредителей Stake Эда Крейвена и Биджана Тегерани.

Канадский музыкант заявил, что они ограничивают стримеров, запрещая им использовать партнерские ссылки, несмотря на их вклад в популяризацию сервиса.

Дрейк стал амбассадором Stake в 2022 году. В рамках сотрудничества он регулярно делал ставки на крупные спортивные события.

