Переход Варди в Серию А стал вероятнее в 4 раза. «Наполи» рассматривает трансфер 38-летнего форварда на фоне травмы Лукаку

Букмекеры обновили котировки в линии на следующий клуб Джейми Варди.

Ранее стало известно, что 38-летним форвардом интересуются «Наполи» и «Арсенал». Оба клуба включили его в список возможных трансферов из-за травм атакующих игроков. У неаполитанцев травмировался Ромелу Лукаку, у лондонцев – Кай Хавертц .

В букмекерской линии первым вариантом для продолжения карьеры Варди котируется любой шотландский клуб – с коэффициентом 3.00. Далее в списке любой итальянский клуб (4.00) и «Арсенал» (5.00).

Несколько недель назад трансфер форварда в Серию А оценивался в 15.00.

