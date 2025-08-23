Переход Варди в Серию А стал вероятнее в 4 раза. «Наполи» рассматривает трансфер 38-летнего форварда на фоне травмы Лукаку
Букмекеры обновили котировки в линии на следующий клуб Джейми Варди.
Ранее стало известно, что 38-летним форвардом интересуются «Наполи» и «Арсенал». Оба клуба включили его в список возможных трансферов из-за травм атакующих игроков. У неаполитанцев травмировался Ромелу Лукаку, у лондонцев – Кай Хавертц.
В букмекерской линии первым вариантом для продолжения карьеры Варди котируется любой шотландский клуб – с коэффициентом 3.00. Далее в списке любой итальянский клуб (4.00) и «Арсенал» (5.00).
Несколько недель назад трансфер форварда в Серию А оценивался в 15.00.
Финальные трансферы: монетка для Исака, шанс Варди на ЛЧ, «МЮ» все дальше от Мартинеса
Кто выиграет Серию А?1114 голосов
Интер
Наполи
Ювентус
Милан
Рома
Кто-то другой
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости