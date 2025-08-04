В полуфинал «Мастерса» в Торонто никогда не выходили сразу два россиянина. 4.21 – Рублев и Хачанов сделают это

Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в 1/4 финала турнира в Торонто.

На победу Рублева на Тэйлором Фрицем дают коэффициент 2.90, на успех Хачанова в матче с Алексом Микельсеном можно поставить за 1.45.

В полуфинал «Мастерса» в Торонто никогда не выходили сразу два россиянина. 4.21 – оба теннисиста из России победят и выйдут в 1/2 финала.