Сборная Испании – явный фаворит против Англии в финале женского Евро. Испанки – действующие чемпионки мира
Сборная Англии сыграет с Испанией в финале женского чемпионата Европы в Швейцарии.
Испания – явный фаворит с коэффициентом 1.78. На победу англичанок в основное время букмекеры дают 4.80, на ничью – 3.90.
Победа испанок с учетом экстра-таймов и серии пенальти идет за 1.39, итоговый триумф Англии оценен в 3.10.
Испания и Англия встречались два года назад в финале чемпионат мира. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу испанок. Англичанки – действующие чемпионки Европы, в 2022-м они в финале обыграли Германию (2:1, доп.время).
Финал Евро-2025 пройдет 27 июля. Начало – в 19:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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