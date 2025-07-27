Сборная Испании – явный фаворит против Англии в финале женского Евро. Испанки – действующие чемпионки мира

Сборная Англии сыграет с Испанией в финале женского чемпионата Европы в Швейцарии.

Испания – явный фаворит с коэффициентом 1.78. На победу англичанок в основное время букмекеры дают 4.80, на ничью – 3.90.

Победа испанок с учетом экстра-таймов и серии пенальти идет за 1.39, итоговый триумф Англии оценен в 3.10.

Испания и Англия встречались два года назад в финале чемпионат мира. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу испанок. Англичанки – действующие чемпионки Европы, в 2022-м они в финале обыграли Германию (2:1, доп.время).

Финал Евро-2025 пройдет 27 июля. Начало – в 19:00 мск.

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