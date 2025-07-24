ЕЦУПИС о внедрении цифрового рубля: «Для букмекеров затраты будут минимальны»

В ЕЦУПИС прокомментировали законопроект о внедрении цифрового рубля в России.

23 июля соответствующий законопроект был подписан президентом Владимиром Путиным. Внедрение новой валюты начнется с 1 сентября 2026 года.

«Стоимость внедрения цифрового рубля для крупной финансовой организации немалая. На одном из семинаров ЦБ была озвучена сумма для некрупного банка, это порядка нескольких сотен миллионов рублей.

По аналогии, такой порядок инвестиций будет применим и к нам как к небанковской кредитной организации. Ведь и у нас есть небольшая розница. Это клиенты-физлица, электронные кошельки, помимо core-бизнеса. Нужно обеспечивать эквайринг для наших мерчантов (торговых организаций) и выплатные транзакции по выигрышам игроков.

Затраты букмекеров будут равны только стоимости внутренней разработки с точки зрения адаптации под дополненный платежный протокол, по которому они уже работают и в котором появится еще один платежный метод. То есть для букмекеров затраты будут минимальны», – заявил член правления ЕЦУПИС Артем Сычев.

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