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ЦСКА не проигрывает «Оренбургу» с 2019 года – 8 побед, 4 ничьи. Армейцы – фавориты сегодня за 1.57

«Оренбург» примет ЦСКА в первом туре РПЛ.

Московский клуб не проигрывал «Оренбургу» с 2019 года. С тех пор команды встречались 12 раз – ЦСКА выиграл 8 матчей, еще 4 встречи завершились вничью.

Букмекеры считают армейцев фаворитами встречи за 1.57. На ничью дают коэффициент 4.30, на победу «Оренбурга» – 5.60.

Матч состоится 21 июля, начало – в 17:30 мск.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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