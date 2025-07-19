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Оганезов: «Законопроект об ограничении количества пунктов приема ставок внесли люди, совершенно не знающие букмекерский бизнес»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов раскритиковал законопроект, ограничивающий количество пунктов приема ставок.

Согласно новому законопроекту, на каждые 100 тысяч человек разрешат открывать не более одного пункта приема ставок (ППС) букмекерских клубов и тотализаторов. Автором законопроекта стал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Плюс еще одна очень странная инициатива, которую внесли люди, совершенно не знающие и не понимающие букмекерский бизнес. Пояснительная записка к законопроекту представляет собой лирическое сочинение на вольную тему без какого-либо статистического, экономического или научного обоснования. В этой же записке указано, что именно ППС, а не интернет привлекают молодежь до 25 лет к азартным играм.

Складывается впечатление, что некоторые законотворцы спешат под эгидой раскрученной PR-борьбы с лудоманией набрать положительную статистику своей законотворческой активности, либо просто подсветить себя в СМИ. Любой депутатский запрос в ФНС РФ о динамике роста/сокращении количества ППС позволил бы убедиться, что количество ППС постоянно сокращается. Большинство из них находятся на уровне минимальной рентабельности. В ППС совершенно своя атмосфера и особая аудитория.

Обычно клиенты – это уже не молодые люди, которые любят спорт, но для них особенно важно встречаться и общаться с такими же любителями спорта, как и они сами. Провести вечер вместе с единомышленниками у экрана во время трансляции особо интересного матча, поговорить, поспорить, при этом сделать ставку на победу любимой команды – это совершенно эксклюзивный досуг для такой группы людей. Поэтому идея борьбы с лудоманией именно через сокращение сегмента ППС выглядит в законопроекте совершенно нелепой», – заявил Оганезов.

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В РПЛ тяжело предсказать лучшего бомбардира: главный фаворит делит лидерство или уступает

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Sports
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