Оганезов: «Законопроект об ограничении количества пунктов приема ставок внесли люди, совершенно не знающие букмекерский бизнес»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов раскритиковал законопроект, ограничивающий количество пунктов приема ставок.

Согласно новому законопроекту , на каждые 100 тысяч человек разрешат открывать не более одного пункта приема ставок (ППС) букмекерских клубов и тотализаторов. Автором законопроекта стал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Плюс еще одна очень странная инициатива, которую внесли люди, совершенно не знающие и не понимающие букмекерский бизнес. Пояснительная записка к законопроекту представляет собой лирическое сочинение на вольную тему без какого-либо статистического, экономического или научного обоснования. В этой же записке указано, что именно ППС, а не интернет привлекают молодежь до 25 лет к азартным играм.

Складывается впечатление, что некоторые законотворцы спешат под эгидой раскрученной PR-борьбы с лудоманией набрать положительную статистику своей законотворческой активности, либо просто подсветить себя в СМИ. Любой депутатский запрос в ФНС РФ о динамике роста/сокращении количества ППС позволил бы убедиться, что количество ППС постоянно сокращается. Большинство из них находятся на уровне минимальной рентабельности. В ППС совершенно своя атмосфера и особая аудитория.

Обычно клиенты – это уже не молодые люди, которые любят спорт, но для них особенно важно встречаться и общаться с такими же любителями спорта, как и они сами. Провести вечер вместе с единомышленниками у экрана во время трансляции особо интересного матча, поговорить, поспорить, при этом сделать ставку на победу любимой команды – это совершенно эксклюзивный досуг для такой группы людей. Поэтому идея борьбы с лудоманией именно через сокращение сегмента ППС выглядит в законопроекте совершенно нелепой», – заявил Оганезов.

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