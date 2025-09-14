Промо
«Ман Сити» – «Ман Юнайтед»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу в дерби

14 сентября в матче 4-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 18:30 мск.

Старт команд в сезоне нельзя можно назвать успешным. «Ман Сити» проиграл два из трех матчей в чемпионате и с тремя очками занимает всего лишь 13-е место в таблице.

«МЮ» с четырьмя баллами находится на девятой строчке. Команда Рубена Аморима выиграла в АПЛ один матч из трех, а также вылетела из Кубка Лиги, уступив клубу из четвертого дивизиона – «Гримсби Таун».

«Юнайтед» не проигрывает в основное время четырех последних манчестерских дерби – две победы и две ничьи. В матче за Суперкубок сезона-2024/25 победу по пенальти одержал «Сити», но после 90 минут на табло горели единицы.

Аналитики БЕТСИТИ считают, что команда Хосепа Гвардиолы прервет неудачную серию в играх с принципиальным соперником. На победу хозяев дают 1.80, на успех гостей предлагают 4.40, вероятность ничьей оценивается в 4.20.

По мнению экспертов, матч получится щедрым на голы. Поставить на три мяча и более можно за 1.57, на два гола и менее дают 2.40.

Игроки БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение «Ман Сити». 40% от всех ставок на исход пришлось на победу хозяев, на ничью отдано 32%, в триумф «МЮ» верят 28% бетторов.

Выиграет ли Гвардиола хотя бы один трофей в этом сезоне?1773 голоса
ДаПеп Гвардиола
НетЖозе Моуринью
