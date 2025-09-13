«Ювентус» – «Интер»: как ставят бетторы БЕТСИТИ

13 сентября в матче 3-го тура Серии А встретятся «Ювентус» и «Интер». Игра пройдет в Турине и начнется в 19:00 мск.

«Юве» стартовал в чемпионате с двух побед. Туринцы обыграли «Парму» (2:0) и «Дженоа» (1:0). «Интер» в первом матче сезона разгромил «Торино» (5:0), а затем уступил на своем поле «Удинезе» (1:2).

Три из шести прошлых официальных матчей между командами завершились вничью. Дважды победили миланцы, одна встреча закончилась в пользу «Ювентуса».

В семи из восьми предыдущих Дерби Италии было забито меньше трех мячей.

Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита предстоящей встречи. На победу «Ювентуса» дают 2.90, на «Интер» предлагают 2.85 , вероятность ничьей оценивается в 3.10.

По мнению экспертов, матч не порадует высокой результативностью. Поставить на два гола и менее можно за 1.68 , на три мяча и более дают 2.27. На обмен голами предлагают 1.90, такую же котировку дают на «Обе забьют: нет».

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно исхода дерби. 29% от всех ставок пришлось на победу «Ювентуса», на «Интер» отдано 39%, на ничью – 32%.

Забирай до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!