«Ювентус» – «Интер»: как ставят бетторы БЕТСИТИ

13 сентября в матче 3-го тура Серии А встретятся «Ювентус» и «Интер». Игра пройдет в Турине и начнется в 19:00 мск.

«Юве» стартовал в чемпионате с двух побед. Туринцы обыграли «Парму» (2:0) и «Дженоа» (1:0). «Интер» в первом матче сезона разгромил «Торино» (5:0), а затем уступил на своем поле «Удинезе» (1:2).

Три из шести прошлых официальных матчей между командами завершились вничью. Дважды победили миланцы, одна встреча закончилась в пользу «Ювентуса».

В семи из восьми предыдущих Дерби Италии было забито меньше трех мячей.

Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита предстоящей встречи. На победу «Ювентуса» дают 2.90, на «Интер» предлагают 2.85, вероятность ничьей оценивается в 3.10.

По мнению экспертов, матч не порадует высокой результативностью. Поставить на два гола и менее можно за 1.68, на три мяча и более дают 2.27. На обмен голами предлагают 1.90, такую же котировку дают на «Обе забьют: нет».

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно исхода дерби. 29% от всех ставок пришлось на победу «Ювентуса», на «Интер» отдано 39%, на ничью – 32%.

