«Ювентус» победил «Интер», уступая 2:3 к 82-й минуте – 4:3. В лайве на туринцев давали коэффициент 51.00
«Ювентус» дома обыграл «Интер» в 3-м туре Серии А (4:3).
В прематче букмекеры давали командам почти равные коэффициенты: 2.75 на туринцев и 2.80 на миланцев. К 82-й минуте «Интер» вел 3:2, однако «Ювентус» сравнял и забил победный гол на 91-й.
В лайве при счете 3:2 в пользу «Интера» коэффициент на победу «Ювентуса» достигал 51.00. Туринцы не проигрывают миланцам дома в Серии А 4 матча подряд.
