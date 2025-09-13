У «Ювентуса» и «Интера» равные шансы в очном матче, считают букмекеры. Миланцы не побеждали туринцев в гостях с 2022 года

«Ювентус» примет «Интер» в матче 3-го тура Серии А.

Букмекеры дают командам почти равные шансы: коэффициент 2.85 на туринцев и 2.90 на миланцев. Ничья оценивается в 3.10.

«Интер» не выигрывает в гостях у «Ювентуса» 3 матча подряд. Последняя победа была в апреле 2022-го (1:0). Если туринцы как минимум не уступят, сыграет коэффициент 1.45.

Матч пройдет 13 сентября. Начало – в 19:00 мск.

