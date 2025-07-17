«Ничто не помешает «Зениту» стать чемпионом. «Спартак» не вижу даже в тройке». Прогноз Глеба Чернявского на итоги сезона РПЛ

Автор Спортса’’ Глеб Чернявский считает, что «Спартак» не попадет в топ-3 по итогам сезона РПЛ.

«К сожалению, не вижу, за счет чего «Спартак» в этом сезоне может бороться за чемпионство. Более того, если так и не случится усиления, не вижу команду даже в тройке. Конечно, буду переживать и буду рад ошибиться, но пока надежд совсем мало. Посмотрим, удивит ли Станкович.

Думаю, ничто не помешает «Зениту» стать чемпионом. Состав питерцев в два раза дороже, чем у любого конкурента, набор игроков просто сумасшедший, а чего стоит один Жерсон – футболист уровня АПЛ, не ниже. По сути, новый Малком, который будет делать разницу.

«Краснодар» вряд ли поборется с «Зенитом», но вторую строчку должен удерживать. «Динамо» в первом сезоне Карпина должно быть убедительным: жду минимум в тройке. От ЦСКА и «Локомотива» ожиданий мало, но еще посмотрим.

«Точно» вылетит «Оренбург», потому что у них просто нет состава под РПЛ. Там же окажется и «Балтика». Из новичков самым ярким клубом должен стать «Сочи» – верю в их серьезный перформанс. Как и в то, что «Акрон» и махачкалинское «Динамо» еще плотнее закрепятся в РПЛ.

Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 18 июля.

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