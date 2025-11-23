«Краснодар» впервые в истории котируется фаворитом в гостевом матче против «Локомотива»

«Локомотив» примет «Краснодар» в 16-м туре Мир РПЛ.

«Краснодар» впервые в истории котируется фаворитом в гостях у «Локомотива». На победу «быков» букмекеры дают коэффициент 2.30. На «Локомотив» можно поставить за 3.20, на ничью – за 3.50.

Всего эти команды встречались 31 раз. В 14 матчах победил «Локомотив», в 10 – «Краснодар». Еще 7 игр завершились вничью.

