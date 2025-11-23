Ферстаппен стал вторым фаворитом на титул после двойной дисквалификации «Макларена». Букмекеры повысили его шансы на чемпионство с 8% до 22%

Шансы Макса Ферстаппена на титул резко повысились после двойной дисквалификации «Макларена».

Пилот «Ред Булл», одержавший победу на Гран-при Лас-Вегаса, догнал в личном зачете Оскара Пиастри. У них теперь по 366 баллов. От лидера сезона Ландо Норриса их отделяют 24 очка.

После событий в Вегасе Ферстаппен стал вторым фаворитом на чемпионство у букмекеров. Коэффициент на титул упал с 12.00 (8% вероятности) до 4.40 (22%). А по ходу сезона его шансы оценивались в 65.00 (1,5%).

Пиастри опустился на третье место в линии (13.00), главным претендентом на чемпионство остается Норрис (1.22).

Безумие: Ферстаппен вдруг почти догнал Норриса. Из-за дисквала «Макларена»!