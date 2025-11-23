«Интер» не побеждает «Милан» 5 матчей подряд. 1.77 – продление серии

«Интер» сыграет в дерби с «Миланом» в 12-м туре Серии А.

«Интер» котируется фаворитом с коэффициентом 2.10. На победу «россонери» букмекеры дают 3.80, на ничью – 3.40.

«Интер» не обыгрывает «Милан» 5 матчей подряд (3 поражения и 2 ничьих). Последняя победа была в апреле 2024-го (2:1). Если «россонери» как минимум не уступят, сыграет коэффициент 1.77.

Матч пройдет 23 ноября. Начало – в 22:45 мск.

