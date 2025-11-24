«Зенит» укрепился в статусе фаворита РПЛ у букмекеров. «Краснодар» – 2-й, ЦСКА – 3-й, «Спартак» сравнялся по шансам с «Локо»

Букмекеры обновили котировки на итоги сезона РПЛ после 16-го тура.

Главным претендентом на чемпионство остается «Зенит» – коэффициент на петербуржцев обвалился с 2.25 до 1.90. Впервые с начала сезона вероятность титула команды Сергея Семака превысила 50%.

Вторым у букмекеров котируется «Краснодар» (4.80), третьим – ЦСКА (5.50). «Спартак» сравнялся по шансам с «Локомотивом» – чемпионство обеих команд оценивается за одинаковые 12.00.

Победитель РПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 1.90

2. «Краснодар» – 4.80

3. ЦСКА – 5.50

4-5. «Локомотив» – 12.00

4-5. «Спартак» – 12.00

6. «Балтика» – 75.00

7. «Динамо» – 100.00

8. «Рубин» – 500.00

9-10. «Ростов» – 2000.00

9-10. «Акрон» – 2000.00

Остальные – от 3000.00