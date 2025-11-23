Московское «Динамо» впервые за 3 месяца победило в РПЛ с разгромным счетом

«Динамо» Москва дома разгромило «Динамо» Махачкала в 16-м туре Мир РПЛ (3:0).

Московский клуб провел первый матч после ухода Валерия Карпина.

Это первая за 6 игр победа «Динамо» в чемпионате. Также бело-голубые впервые за 3 месяца выиграли в РПЛ с разницей в 3+ гола. Предыдущий раз такое было в 6-м туре против «Пари НН» (3:0).

На победу московского «Динамо» над махачкалинским с форой (-2,5) букмекеры давали коэффициент 5.70.

