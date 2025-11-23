«МЮ» не проигрывает 5 матчей подряд. Команда Аморима котируется явным фаворитом в игре против «Эвертона»

«Манчестер Юнайтед» примет «Эвертон» в 12-м туре АПЛ.

«МЮ» – фаворит матча с коэффициентом 1.80. На победу «Эвертона» букмекеры дают 4.70, на ничью – 3.80.

«МЮ» не проигрывает 5 матчей подряд. Если команда Рубена Аморима как минимум не уступит «Эвертону», сыграет коэффициент 1.21.

Матч пройдет 24 ноября. Начало – в 23:00 мск.

